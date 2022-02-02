2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat'ta düzenlenecek. İlk kez 1936'da Garmisch-Partenkirchen'deki (Almanya) organizasyona katılarak kış oyunları serüvenine başlayan Türk sporcular, Pekin'deki organizasyonla üst üste 11. kış olimpiyatlarında da yer almış olacak.

Oyunlara bugüne kadar 17 kez katılma şansı elde eden Türkiye, 1924, 1928, 1932, 1952, 1972 ve 1980'deki olimpiyatlarda yer almadı.

Pekin 2022'ye 7 milli sporcu katılacak

Türkiye, bugüne kadar katıldığı 17 kış olimpiyatında 98 sporcuyla temsil edildi.

Pekin 2022'ye 7 sporcuyla katılacak Türkiye, böylece kış olimpiyatlarında temsil sayısını 105'e yükseltecek.

Ay-yıldızlılar, 1984'te Saraybosna'da yapılan olimpiyatlardan itibaren bütün oyunlarda yer aldı.

Türk sporcular, kış olimpiyatlarında bugüne kadar madalya kazanamadı.

Türkiye'nin organizasyon tarihinde en fazla sporcuyla katıldığı olimpiyatlar 10'ar kişiyle 1936 Garmisch-Partenkirchen (Almanya) ve 1968 Grenoble (Fransa) oldu.

Rekor Kelime Çetinkaya ve Sabahattin Oğlago'da

2002 Salt Lake City'de mücadele eden Kelime Çetinkaya, oyunlarda yer alan ilk kadın sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Kelime Çetinkaya ve Sabahattin Oğlago, dörder kezle kış olimpiyatlarına en fazla katılan Türk sporcu konumunda bulunuyor.

Üç milli sporcu ikinci kez oyunlarda

Pekin 2022'de yarışacak 7 Türk sporcudan üçü, ikinci kez kış olimpiyatlarında boy gösterecek.

Fatih Arda İpçioğlu, Özlem Çarıkcıoğlu ve Ayşenur Duman, 2018 yılında Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen organizasyonda da mücadele etmişti.

Milli sporculardan Berkin Usta, Özlem Ceren Dursun, Yusuf Emre Fırat ve Furkan Akar, ilk kez kış olimpiyatlarına katılacak.

Kısa kulvar sürat pateninde ilk olimpiyat heyecanı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateninde (short track) yarışacak Furkan Akar, bu branşta Türkiye'yi oyunlarda temsil edecek ilk sporcu olacak.

Hollanda'da düzenlenen Short Track Dünya Kupası'nda ilk 17'ye girerek 1000 metrede olimpiyat kotası alan Furkan, branşında bunu başaran ilk Türk sporcu olarak tarihe geçmişti.

Fatih Arda, Dünya Kupası'nda 9 kez finale çıktı

Kayakla atlamada mücadele eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, olimpiyatlar öncesi katıldığı 13 Dünya Kupası organizasyonunda 9 kez finale çıkma başarısı gösterdi.

"Uçan Türk" lakabıyla bilinen Fatih Arda, Dört Tepe Turnuvası'nda da finale adını yazdıran ilk Türk sporcu olarak Pekin'e formda gitti.

Kış olimpiyatlarına katılan sporcular

Kış olimpiyatlarında daha önce mücadele eden ve Pekin 2022'de yer alacak sporcular şunlar:

2022: Özlem Çarıkcıoğlu ve Berkin Usta (Alp disiplini), Fatih Arda İpçioğlu (Kayakla atlama), Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ve Yusuf Emre Fırat (Kayaklı koşu), Furkan Akar (Kısa kulvar sürat pateni).

2018: Alper Uçar-Alisa Agafonova, Serdar Deniz, Özlem Çarıkcıoğlu, Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Fatih Arda İpçioğlu.

2014: Alper Uçar-Alisa Agafonova, Kelime Çetinkaya, Sabahattin Oğlago, Tuğba Kocaağa, Emre Şimşek.

2010: Kelime Çetinkaya, Sabahattin Oğlago, Tuğba Kocaağa, Tuğba Karademir, Erdinç Türksever.

2006: Kelime Çetinkaya, Sabahattin Oğlago, Tuğba Karademir, Duygu Gül Ulusoy, Hamit Şare, Muhammet Kızılarslan.

2002: Kelime Çetinkaya, Sabahattin Oğlago, Atakan Alaftargil.

1998: Arif Alaftargil.

1994: Mithat Yıldırım.

1992: Mithat Yıldırım, Ahmet Demir, Cevdet Can, Taner Üstündağ, Yakup Birinci, Abdullah Yılmaz, Celal Şener, Fikret Ören.

1988: Ahmet Demir, Yakup Birinci, Abdullah Yılmaz, Fikret Ören, Saim Koca, Dursun Erhan, Resul Sare, Göksay Demirhan.

1984: Yakup Birinci, Erhan Dursun, Ali Fuat Hışıl, Erkan Mermut, Sabahattin Hamamcıoğlu, Muzaffer Selçuk, Nihattin Koca.

1976: Ahmet Kıbıl, Ahmet Ünal, Bahri Yılmaz, Ersin Ayrıksa, Murat Tosun, Mümtaz Demirhan, Sacit Özbey, Şeref Çınar, Yavuz Özbey.

1968: Ahmet Kıbıl, Bahattin Topal, Mehmet Gökcan, Mehmet Yıldırım, Özer Ateşci, Zeki Eryıldırım, Naci Öğün, Rıdvan Özbey, Şeref Çınar, Yaşar Önen.

1964: Abdurrahman Küçük, Muzaffer Demirhan, Osman Yüce, Zeki Şamiloğlu.

1960: Muzaffer Demirhan, Zeki Şamiloğlu.

1956: Zeki Şamiloğlu, Mahmut Eroğlu, Muzaffer Demirhan, Osman Yüce.

1948: Muzaffer Demirhan, Osman Yüce, Ahmet Giray, Dursun Bozkurt, Kerami Sakarya, Raşit Tolun.

1936: Abdullah Yörük, M. Şevket Karman, Nasın Küçükaslan, Nazım Aslangil, Reşat Erceş, Saim Altıok, Salih Ungun, Ülker Pamir, Cemal Tiğın, Sadri Erkılıç.