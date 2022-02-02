Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris Grand Slam'de üç milli judocu mücadele edecek
[Fotoğraf: AA]
Judoda grand slam müsabakaları, 5-6 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak. Milli judocular Merve Azak, Vedat Albayrak ve Mihael Zgank, madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Paris Grand Slam'de, 55 ülkeden 172'si erkek toplam 315 sporcu mücadele edecek. Organizasyonda, Türkiye üç sporcu ile tatamide yer alacak.
Müsabaka programına göre 5 Şubat'ta kadınlar 48 kiloda Merve Azak, 6 Şubat'ta ise erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank, madalya mücadelesi yapacak.
Milli kafile, yarın hava yoluyla Paris'e gidecek.
Etiketler: Fransa Milli Sporcular
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