Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Paris Grand Slam'de, 55 ülkeden 172'si erkek toplam 315 sporcu mücadele edecek. Organizasyonda, Türkiye üç sporcu ile tatamide yer alacak.

Müsabaka programına göre 5 Şubat'ta kadınlar 48 kiloda Merve Azak, 6 Şubat'ta ise erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank, madalya mücadelesi yapacak.

Milli kafile, yarın hava yoluyla Paris'e gidecek.