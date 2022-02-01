Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 23:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde kritik bir galibiyete imza attı. Temsilcimiz sahasında Asvel'i 85-76 yenerek play off iddiasını sürdürdü.
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Asvel'i ağırladı. Konuk ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleye Ellie Okobo'nun sayılarıyla başladı.
Son 2 dakikalık bölümde üstünlüğü alan sarı lacivertliler ilk periyodu 29-23 önde tamamladı. Temsilcimiz iyi oyununu sürdürdüğü ikinci çeyrek sonunda, soyunma odasına 47-41'lik avantajla gitti. İkinci yarıya iyi giren taraf Asvel oldu. Fransız ekibi, periyot sonunda farkı 1'e düşürdü.
Son çeyrekte Fenerbahçe Beko rüzgarı esti. Sarı lacivertliler savunmasını iyice sertleştirdi ve maçtan 85-76 galip ayrıldı. Temsilcimiz bu sonuçla 20'nci maçında 10'uncu galibiyetini alıp play off iddiasını sürdürdü.
Etiketler: Fenerbahçe Avrupa Kupaları
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