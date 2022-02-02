Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) raporlarına göre, bu yıl 24'üncüsü Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nda sporseverler, 2 bin 871 sporcunun madalya mücadelesini izleme fırsatı yakalayacak.

Kış olimpiyatları tarihinin en başarılı sporcuları arasında ilk üç sırada ise Norveçliler yer alıyor. 8 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere oyunlarda toplam 15 madalyaya elde eden Norveçli kadın kayakçı Marit Björgen, organizasyonun en başarılı ismi konumunda.

Madalya şampiyonu Björgen, Pekin 2022'ye katılmayacak

Kros kayağı branşında mücadele eden Björgen, 5 farklı olimpiyatta madalya kazanma başarısı gösterdi. 41 yaşındaki sporcu, Salt Lake City 2002'de gümüş, Torino 2006'da gümüş, Vancouver 2010'da 3 altın, 1'er gümüş ve bronz, Soçi 2014'te 3 altın, Pyeongchang 2018'de ise 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla evine döndü.

Dünya şampiyonlarında 18'i altın olmak üzere 26 madalyası bulunan Björgen, Güney Kore'deki son olimpiyatların ardından emekliye ayrılması nedeniyle bu organizasyonda yer alamayacak.

Tüm zamanların en iyi kadın sporcuları arasında yer alan Marit Björgen, 2020 yılında aldığı kararla, küçük ölçekli uluslararası şampiyonlarda mücadele etmeyi sürdürüyor.

Biatlonun unutulmaz ismi Björndalen

Kış olimpiyatlarının en başarılı ikinci atleti konumda, Ole Einar Björndalen yer alıyor. Ülkesi Norveç'i biatlonda temsil eden 48 yaşındaki eski sporcu, 6 kez olimpiyatlarda yer aldı.

Erkekler biatlonda 1998 Nagano'da bir, 2002 Salt Lake City'de dört, 2010 Vancouver'da bir, 2014 Soçi'de iki kez olmak üzere kış olimpiyatlarında 8 altın kazanan Björndalen, 4 gümüş ve 1 bronzla oyunlarda toplam 13 kez madalya sevinci yaşadı.

Norveç'te 2002 ve 2014'te iki kez yılın sporcusu seçilen Ole Einar Björndalen, 2003 Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde ise ikincilik elde etmişti. O yıl ödüle layık görülen ABD'li eski bisikletçi Lance Armstrong'un ise sonraki yıllarda doping yaptığının ortaya çıkmasının ardından derecesi geçersiz sayılmıştı.

Björn Daehlie olimpiyatlarda 12 madalya kazandı

Norveçli erkek kayakçı Björn Daehlie, elde ettiği 8 altın ve 4 gümüş madalyayla Kış Olimpiyatları'nın en başarılı üçüncü ismi konumunda.

Dünya şampiyonalarında 9'u altın 17 madalyası bulunan 54 yaşındaki eski sporcu, emekliye ayrılmasının ardından moda ve emlak sektöründe yaptığı yatırımlarla ülkesinin önde gelen iş insanları arasına da girdi.

Sürat pateni rekortmeni Ireen Wüst

Norveçli sporcuların ardından kış olimpiyatlarının en başarılı isimleri arasında Hollandalı sürat patencisi Ireen Wüst öne çıkıyor.

Sürat pateninde 5'er altın ve gümüş, bir bronz olmak üzere 11 madalyayı boynuna takan 35 yaşındaki Wüst, kış olimpiyatlarında branşının en başarılı temsilcisi unvanını elinde tutuyor.

Kadın sporcu sayısında rekor, bu olimpiyatlarda kırılacak

Pekin 2022, Pyeongchang 2018'in (2 bin 922 sporcu) ardından en yüksek katılımlı ikinci kış olimpiyatı olacak.

Bu organizasyonda 91 ülkeden bin 581'i erkek ve bin 290'ı kadın toplam 2 bin 871 sporcu madalya için ter dökecek. Pekin 2022, Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nı (bin 242) geride bırakarak kadın sporcu sayısında rekor katılımla düzenlenecek.

İlk olarak 1924 yılında düzenlenen kış olimpiyatlarında bugüne kadar 22 bin 253'ü erkek, 9 bin 343'ü kadın olmak üzere toplam 31 bin 596 sporcu madalya için yarıştı.

Erkeklerde 247, kadınlarda ise 11 sporcunun katılımıyla 1924 yılında ilki gerçekleştirilen kış oyunlar, 1940 ve 1944 yıllarında 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. Organizasyon, 1948'den itibaren günümüze kadar devam etti.

En çok ABD ev sahipliği yaptı

Kış olimpiyat oyunlarına 98 yıllık tarihinde ABD 4, Fransa ise 3 kezle en çok ev sahipliği yapan ülkeler oldu.

2026'da Milan ve Cortina d'Ampezzo kentleriyle üçüncü kez oyunları düzenleyecek İtalya, Fransa'nın ev sahipliği sayısını yakalayacak.

Çin'de ilk kez düzenlenecek kış olimpiyatları; İsviçre, Norveç, İtalya, Avusturya, Japonya ve Kanada'da 2'şer kez, Rusya, Almanya, Güney Kore ve Yugoslavya'da da birer kez yapılmıştı. Çin'le birlikte toplam 13 ülke, oyunlara ev sahipliği yapmış olacak.