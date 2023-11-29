Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 29.11.2023 16:53

Otomobil sporlarındaki 3 ulusal şampiyona hafta sonu tamamlanacak

Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası, Türkiye Off-Road Şampiyonası ve Türkiye Ekstrem Kupası'nın son ayakları, hafta sonu düzenlenecek.

Otomobil sporlarındaki 3 ulusal şampiyona hafta sonu tamamlanacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ve son etabı, 2-3 Aralık tarihlerinde Kocaeli'deki TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

İki gün sürecek yarışlar, pazar günü saat 16.45'teki ödül töreniyle sona erecek. Organizasyonda pist sürüşü etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş'ın ev sahipliği yapacağı PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 7. ve son ayağında 4 kategoride, 24 araç ve 48 sporcu mücadele edecek.

1 Aralık Cuma günü saat 15.30'da Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek start seremonisiyle başlayacak yarış, 3 Aralık Pazar günü saat 18.00'de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki ödül töreniyle tamamlanacak.

Türkiye Extreme Kupası 2023 sezonu da 2-3 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 5. ve son ayak yarışlarıyla kapanacak.

Pendik ilçesindeki organizasyon, pazar günü saat 17.00'deki ödül töreniyle son bulacak.

ETİKETLER
Motor Sporları
Sıradaki Haber
UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Emine Erdoğan'dan 'Filistin ile Dayanışma Günü'nde 'kalıcı barış' çağrısı
18:06
Guterres: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil
17:59
Kocaeli'de ziyarete açılacak TCG Anadolu İzmit Körfezi'ne demirledi
17:48
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü
17:47
Konya'da soba zehirlenmesi: 2 ölü
17:39
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Kuvvetli rüzgar Gölcük Tabiat Parkı'nda ağaçları devirdi
Kuvvetli rüzgar Gölcük Tabiat Parkı'nda ağaçları devirdi
FOTO FOKUS
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu boşaltıldı
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ