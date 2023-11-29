Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 29.11.2023 10:40

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları, yarın yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, yarın 8 grupta 16 maç oynanacak.

5. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Backa Topola (Sırbistan) - West Ham United (İngiltere)

20.45 AEK (Yunanistan) - Brighton Hove Albion (İngiltere)

20.45 Sparta Prag (Çekya) - Real Betis (İspanya)

20.45 Atalanta (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

20.45 Sturm Graz (Avusturya) - Rakow (Polonya)

20.45 Maccabi Haifa (İsrail) - Rennes (Fransa)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Ajax (Hollanda)

23.00 Rangers (İskoçya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Liverpool (İngiltere) - LASK (Avusturya)

23.00 Toulouse (Fransa) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Villarreal (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

23.00 Servette (İsviçre) - Roma (İtalya)

23.00 Sheriff (Moldova) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Molde (Norveç) - Karabağ (Azerbaycan)

23.00 Hacken (İsveç) - Bayer Leverkusen (Almanya)

ETİKETLER
UEFA Avrupa Ligi
Sıradaki Haber
Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
"Nusret-2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor
11:46
Yunan Bakan: Türkiye ile bizi birleştiren şeylere odaklanmaya karar verdik
11:40
İsrail'i UCM'ye şikayet eden İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı'ndan 'soykırım' vurgusu
11:43
Gazze'ye sahra hastanesi kurulacak
11:29
Yanlış park eden aracı forklift ile kaldırdı
11:29
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı
Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı
FOTO FOKUS
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ