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Spor
AA 29.11.2023 10:42

Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Dallas Mavericks'i 121-115 mağlup etti.

Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayısıyla kazandı

NBA'de sezon içi turnuvasına 8 maçla devam edildi. Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik performans sergilediği ve takımının en skorer oyuncusu olduğu maçta Mavericks'i 6 farkla yendi.

Mavericks'te Luka Doncic'in 41 sayı, 9'ar ribaunt ve asisti mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Antetokounmpo ve Lillard'dan toplamda 65 sayı

Sezon içi turnuvasında; Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 131-124 yendi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı ve Damian Lillard ise 32 sayı atarak toplamda 65 sayı kaydetti.

Miami Heat'te Bam Adebayo ise 31 sayı atmasına rağmen bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar:

Boston Celtics-Chicago Bulls: 124-97

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 115-103

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 128-105

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 124-131

New York Knicks-Charlotte Hornets: 115-91

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 106-103

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 121-115

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 124-123

Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

NBA'de oynanan sezon içi turnuvasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

New York Knicks-Milwaukee Bucks

Boston Celtics-Indiana Pacers

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings

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