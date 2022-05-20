Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi 146 ülke tarafından sunulan 850 proje arasından destek programı içerisine alınan 10 projeden biri olan Mobil Eğitim Simülatörü, Anadolu'nun 40 farklı şehrinde 16 bin çocuğa ulaşacak.

[Fotoğraf: AA]

Katılımcılar, projenin teknoloji sponsoru Apex Racing tarafından çocuklara özel olarak tasarlanan simülatörlerle, proje için canlandırması yapılan TOSFED Körfez Pisti'nde karting deneyimi yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ankara'dan başlayarak Anadolu'yu gezecek ve yaklaşık 6 ay sürecek proje sonunda belirlenecek en yetenekli sporcu adaylarına, üst seviye simülatörlerle yarış eğitimi verilmesinin ardından bu sporcuların dijital turnuvalarda yarıştırılması ve belirlenecek en başarılı isimlerden özellikle karting branşı için bir takım oluşturulması planlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, proje hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Mobil Eğitim Simülatörü sayesinde yetenekli çocukları ileri düzey eğitimlerle destekleyerek altyapı çalışmalarımızın içine alacağız. Başarılı olan çocuklarımızın eğitimlerinin ardından bir takım oluşturarak, bu sporcu adaylarımızın karting yarışlarına katılmalarını sağlayacağız. Bu proje ile Anadolu'yu gezerek hem sporumuzu tanıtmayı hem yakın gelecekte ülkemizi yurt dışında temsil edebilecek yeni yeteneklere imkan sağlamayı hem de uluslararası platformlar için genç sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz."