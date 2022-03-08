Otomobil sporları tutkusunu 2020 yılından itibaren eğitimlerle geliştiren Seda Kaçan, bir kadın olarak otomobil sporlarında yarışmasının öyküsünü anlattı.

Geçen sezon Türkiye Karting Şampiyonası'nda 10 yarışta, 2'si birincilik 7 podyum derecesi kazanan Kaçan, şampiyonayı ilk senesinde Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Seda Kaçan, otomobil sporlarına ilgisinin nasıl başladığıyla ilgili konuştu.

"Ailemde ve çevremde bu sporu yapan bir örnek yok, tamamen içten içe başladı diyebilirim. Çocukken arabalarla trenlerle oynardım, bilgisayarı ilk aldığımda otomobil yarışları oynardım. Direksiyon başına geçince kendimi çok mutlu hissediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Kaçan, memur bir ailenin çocuğu olarak Kırklareli'de doğup büyüdüğünü, İstanbul'da üniversite eğitimi aldığını belirtti.

"Çocukluğumdan itibaren Formula 1'i düzenli bir şekilde takip ediyorum, otomobil yarışlarında yer alma isteğimi izleyerek gideriyordum. Yaptığımız araştırmalarda genç kadınların hayallerinin peşinden gitmediğini görüyoruz. Bunu kırmak adına önce kendi hayalimin peşinden gitmem gerektiğini düşündüm ve geçtiğimiz sene motor sporlarında yarışmaya başladım."

Seda Kaçan, otomobil sporlarının ana eğitiminin karting ile başladığını aktardı.

"Bu spora hangi yaştan başlanırsa başlansın kartingten başlanması gerekir. Nasıl Formula 1 pilotlarının hepsi kartingden çıkıyorsa, bu işin bütün dinamiğini öğrenmenin başı karting. Otomobil ise üst versiyonu, otomobile göre karting çok daha yorucu bir spor."

[Fotoğraf: AA]

Kaçan, kadınlar için bu sporun zorluğunu anlattı.

"Kimseyi dinlemedim ve eğitimlere başladım ardından geçen sene Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezon boyunca yarıştım. Pistte çok sayıda erkeği geride bıraktığım onların önünde bitirdiğim çok fazla yarışım oldu. İyi ki de başlamışım, tutkumun peşinden gittiğim için mutluyum."

"Hedefim ülkem adına ilk kadın otomobil yarışı pilotu olmak"

Seda Kaçan, kadın pilot olarak genç kadınlara ilham vermesi açısından TOSFED'in kendisini çok desteklediğini belirterek, "Vazgeçirmek isteyenlere karşı benim yanımda durmaları çok güzel bir destek oldu." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kaçan, bu branşta milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'i örnek aldığını aktardı.

"Onun başardığı Porsche Cup Avrupa serilerinde fabrika pilotu olmak çok çok büyük bir seviye. Cem Bölükbaşı da bir ilke imza atarak Formula 2'ye gitti. Aslında ikisinin de kendi alanlarında ilerlemelerini çok takdir ediyorum. Sporcuyu destekliyorum diyen firmaların gerçekten elini taşın altına daha çok koyduğunda daha fazla değer çıkacağına inanıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Uluslararası bir şirkette yönetici ve endüstri mühendisi olan Seda Kaçan, 2022 sezonunda İtalya'da Coppa Italia Turismo otomobil pist yarışlarında Türkiye adına mücadele edecek "ilk kadın otomobil pist pilotu" olmak için çalıştığını kaydetti.

"Kartinge başlayarak nasıl bir ilke imza attıysam bu sene de otomobil pist sporlarında ilke imza atmak istiyorum. Eğer bunu başarabilirsem, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmiş ilk kadın pist pilotu olacağım. Bunun için bir takımla da anlaşma sağlama noktasındayız. Gerekli desteği de bulabilirsem, bu seneki hedefim ülkemizi yurt dışında temsil eden ilk kadın pilot olmak. Görüştüğüm kulüp Avrupa'da yarışa katılıyor. Türkiye'yi yurt dışında temsil ederek inşallah kupayla, podyum sevinciyle dönmüş ilk kadın otomobil yarış pilotu olmak istiyorum."