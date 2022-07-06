Avrupa devlerinin transfer gündeminde bulunan Orkun Kökçü'nün talipleri artıyor. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Leicester City de milli futbolcuyu gündemine aldı.

The Athletic'de yer alan haberde orta sahasını güçlendirmek isteyen mavi beyazlıların Orkun Kökçü transferini bu yaz bitirmek istiyor. Genç oyuncunun İngiltere'deki talipleri arasında Arsenal ve West Ham United da bulunuyor.

İtalya'dan 5 kulüp teklif verecek

İtalyanların yakın markajında bulunan Orkun Kökçü için Inter, Milan, Juventus, Lazio ve Napoli de devrede.

Bu 5 kulüp 21 yaşındaki oyuncu için temaslarını sürdürüyor ve yakın zamanda taraflar yeniden bir araya gelecek.

Fransa'dan iki teklif

Orkun Kökçü ile ilgilenen Fransız ekiplerinin başında ise Olympique Lyon ve Nice geliyor. Her iki kulübün de ciddi tekliflerle hem Feyenoord hem de oyuncunun kapsını çaldı. Ancak Orkun önceliğini İtalya veya İngiltere olarak belirledi.

Feyenoord ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan Orkun Kökçü, bu sezon kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. Hollanda Ligi'nde 32 maça çıkan milli futbolcu, takımına 7 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.