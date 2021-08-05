Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ömer Faruk Yurtseven NBA Yaz Ligi'nde 25 sayı kaydetti
[Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'ndeki ikinci maçında 25 sayı kaydetti ]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Golden State Warriors ile oynadıkları maçta 25 sayı kaydetti.
Milli basketbolcu, ABD'nin Sacramento kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde ikinci maçına çıktı.
Warriors'ı 94-87 yendikleri karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp 25 dakika 35 saniye süre alan milli basketbolcu, 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti.
İkinci maçında da performansıyla göz dolduran 23 yaşındaki pivot, Los Angeles Lakers karşısında ise 27 sayı, 19 ribauntla "double-double" yapmıştı.
Böylece milli basketbolcu iki maç sonunda 52 sayıya ulaştı.
Etiketler: NBA
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