NBA'e 11 maçla devam edildi. Ömer Faruk Yurtseven'in 32 dakika süre aldığı maçta rakibini altı sayı farkla yenen Miami Heat, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

14 sayı, 16 ribaunt, 4 asistle "double double" yapan milli basketbolcu galibiyette önemli rol oynarken, 25 sayı üreten Max Strus takımının en skorer oyuncusu oldu.

Ev sahibi ekipte Anfernee Simons'ın 28 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Norman Powell 26 sayıyla oynarken, Jusuf Nurkic 14 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Furkan'dan Magic potasına 20 sayı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 40 dakika süre aldığı maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Orlando Magic'i 116-106 yendi.

Furkan Korkmaz'ın 20 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistle galibiyete katkı sağladığı 76ers'ta, Joel Embiid 31, Tobias Harris 22, Seth Curry 20 sayıyla oynadı.

Magic'te ise Cole Anthony 26 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Muhammed Bamba 19, Terrence Ross 18 sayı kaydetti.

Kyrie Irving parkelere döndü, Nets kazandı

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Brooklyn Nets, son çeyrekte ortaya koyduğu performansla Indiana Pacers'ı 129-121 mağlup etti.

Koronavirüs aşısı olmaması nedeniyle kadroya alınmayan ve bu sezon ilk kez Nets forması giyen Kyrie Irving, 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asitle salondan ayrıldı.

Nets'in yıldızı Kevin Durant 39 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle takımını sürüklerken, James Harden da 18 sayıyla oynadı.

Pacers'ta ise Domantas Sabonis'in 32 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle yaptığı "triple double" galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 140-111

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 106-116

Washington Wizards-Houston Rockets: 111-114

Boston Celtics-San Antonio Spurs: 97-99

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 121-129

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 99-82

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 111-117

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 98-90

Denver Nuggets-Utah Jazz: 109-115

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 109-115

Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 102-108