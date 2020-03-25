2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl ertelenmesi uluslararası spor çevrelerinde olumlu yankı buldu.

Dünya Atletizm Derneği'nin kurucusu ve 2 olimpiyat madalyası bulunan Christian Taylor, kararın sevindirici olduğunu söyledi.

Birleşik Amerikalı atlet, "Sadece oyunlar değil öncesinde olan eleme aşamasında da büyük aksaklıklar olacaktı. Karardan memnunuz." dedi.

Dünya sporcular derneği Genel Müdürü Brendan Schwab da doğru olarak nitelendirdiği kararın geç alındığını söyledi.

Olimpiyat oyunlarında mücadele edecek sporculardan da değerlendirmeler geldi.

San Antonio Spurs'un yıldızı Patty Mills, yaptığı açıklamada, "Bu kararla ilgili tüm sporcuları düşünmeli ve empati kurmalıyız. Böyle bir organizasyonun ertelenmesi ne kadar üzücü olsa da, olumlu ve güçlü kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yaz olimpiyatlarında ilk defa yer alacak olan Kaykay branşının önemli ismi Pamela Rosa da, kararın doğru olduğunu belirtti.

"Alınabilecek en iyi karar alındı.Şimdi evimizde kalıp izole olma ve bu soruna çözüm bulma zamanı. Olimpiyatların ertelenmesinden dolayı çok üzgünüm, umarım kısa bir zaman içinde normal hayatlarımıza dönebiliriz."

Modern olimpiyatların başladığı 1896 yılından bu yana gerçekleştirilen oyunlar, birinci ve ikinci Dünya Savaş'ı nedeniyle de 3 kez iptal edilmişti.