Koronavirüs salgının giderek yaygınlaştığı ülkelerden biri de İspanya. Ülkenin en önemli futbol şehirlerinden Barcelona'da vaka sayısı 8 bine yaklaştı.

Katalan bölgesinde salgınla mücadeleye futbolun önemli isimleri de destek oluyor.

Barcelona altyapısında yetişen ve takımın bir zamanlar teknik direktörlüğünü de yapan Pep Guardiola, Barcelona Tıp Koleji ve Angel Soler Daniel Vakfına 1 milyon euro bağışta bulundu.

Katalan ekibinin yıldızı Lionel Messi de kentte bir hastaneye 1 milyon euro bağışladı.

Hastaneden yapılan açıklamada Arjantinli yıldıza teşekkür edildi.