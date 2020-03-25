Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Messi ve Guardiola'dan koronavirüs bağışı
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Spor dünyasının önde gelen isimleri koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadeleye destek oluyor. Manchester City Teknik Direktörü Guardiola ile Barcelona'nın yıldızı Messi İspanya'daki çalışmalar için birer milyon euro bağışta bulundu.
Koronavirüs salgının giderek yaygınlaştığı ülkelerden biri de İspanya. Ülkenin en önemli futbol şehirlerinden Barcelona'da vaka sayısı 8 bine yaklaştı.
Katalan bölgesinde salgınla mücadeleye futbolun önemli isimleri de destek oluyor.
Barcelona altyapısında yetişen ve takımın bir zamanlar teknik direktörlüğünü de yapan Pep Guardiola, Barcelona Tıp Koleji ve Angel Soler Daniel Vakfına 1 milyon euro bağışta bulundu.
Katalan ekibinin yıldızı Lionel Messi de kentte bir hastaneye 1 milyon euro bağışladı.
Hastaneden yapılan açıklamada Arjantinli yıldıza teşekkür edildi.
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