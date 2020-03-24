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İngiliz ekibi Portsmouth'ta vaka sayısı 5'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artıyor. Takımda koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki genç oyuncu Ross McCrorie'de koronavirüs tespit edildi.
İskoç futbolcunun hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda kendisini toplumdan izole ettiği belirtildi.
İngiliz ekibinde daha önce de James Bolton, Andy Cannon, Sean Raggett ve Haji Mnoga'nın testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Etiketler: vaka sayısı Portsmouth kovid-19 koronavirüs futbolSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 00:58
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