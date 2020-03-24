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Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testlerininin sonucu negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: trabzonspor koronavirüs salgın kovid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 21:49
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