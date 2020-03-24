Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalyaspor antrenmanı telekonferans sistemiyle gerçekleştirdi
[Fotoğraf: AA]
Antalyaspor'da 4 günlük iznin ardından futbolcular antrenmanlarını telekonferans yöntemiyle yaptı. Brezilya'dan İzmir'e uzanan antrenman eğlenceli anlara sahne oldu.
Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, 4 günlük iznin ardından ilk antrenmanı Antalya, İzmir, Sakarya, Bursa ve Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinden telekonferans sistemine bağlanarak gerçekleştirdi.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından izne çıkan ve ikinci bir duyuruya kadar tesislerde antrenman gerçekleştirmeyecek kırmızı-beyazlılar, izin sonrası ilk idmanı telekonferansla yaptı.
Antrenmanlarına bireysel olarak geçici süreyle evlerinden devam etmeleri istenen futbolcular, farklı yerlerden aynı anda görüntülü telekonferans sistemine bağlanarak ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Etiketler: telekonferans spor koronavirüs futbol AntalyasporSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 23:53
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