Afyonkarahisar'da doğuştan engelli olarak dünyaya gelen ve ortaokulda bir arkadaşının tavsiyesiyle tekvandoya başlayan 22 yaşındaki milli sporcu Çavdar, zaman içinde bu sporda kendini geliştirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2017'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya alarak uluslararası alanda adından söz ettirmeye başlayan Çavdar'ın hedefi, 5 Eylül'de düzenlenecek Paris Para Grand Prix'yi altın madalyayla tamamlamak.

"Kendimi oraya aitmiş gibi hissettim"

Müsabakalara Konya'da hazırlanan Meryem Betül Çavdar, hedeflerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Çavdar, henüz 13 yaşındayken tekvando sporuna başladığına değindi.

"Engelli olmama rağmen ailemin de desteğiyle bu spora yöneldim. Salon benim için çok eğlenceli ve keyif aldığım bir yerdi. Salondaki arkadaşlarım, engelli olduğum için hiçbir şekilde bana yadırgayan gözle bakmadı. Bu sayede kendimi oraya aitmiş gibi hissetim."

Çavdar, tekvandoya devam ettikçe bu sporda başarılı olabileceğine inandığını dile getirdi. Çavdar, bu sayede başarılar elde ederek buralara kadar geldiğini anlattı.

"İngiltere'de 2017'de düzenlenen Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Bu sayede tekvando serüvenim başladı diyebilirim. Bunun yanı sıra, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandım. Orada hedefimiz altın madalyaydı ama olmadı."

[Fotoğraf: AA]

"Oranın önemi benim için çok büyük"

Çavdar, Tokyo'daki oyunlarda altın madalyayı kaçırma sebepleri üzerinde çalıştığını, geçmiş müsabakalardaki hatalarından ders çıkardığını kaydetti.

Çavdar, Paris Para Grand Prix hazırlıklarının çok verimli geçtiğini anlattı.

"Hedeflerime ulaşmak için sıkı şekilde çalışıyorum. Oranın (Paris) önemi benim için çok büyük. Çünkü 2024 Paralimpik Oyunları Paris'te düzenlenecek. Dolayısıyla benim için bir nevi tekrar olacak. O yüzden altın madalyayı en çok istediğim oyunlardan birisi durumunda. Orada 2024 Paralimpik Oyunları öncesi öz güvenimi daha fazla arttırmak istiyorum."