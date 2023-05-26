Okçulukta 11. Uluslararası Fetih Kupası sona erdi

Okçular Vakfı tarafından Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde düzenlenen organizasyonun son gününde modern ve geleneksel okçulukta müsabakalar yapıldı.

Bu yıl ilk kez modern okçulukta dünya sıralaması için puan veren organizasyonda 32 ülkeden 400'e yakın sporcu mücadele etti.

[Fotoğraf: AA]

Klasik yay erkekler kategorisinde Berkay Akkoyun altın, Abdullah Yıldırmış gümüş, Berkim Tümer bronz madalyanın sahibi oldu.

Klasik yay kadınlarda Fatma Maraşlı altın, Gizem Özkan gümüş, Elif Berra Gökkır ise bronz madalya kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Makaralı yay erkeklerde Halit Ömer Dağ altın madalyaya ulaşırken, Yakup Yıldız gümüş, Batuhan Akçaoğlu bronz madalya elde etti.

Makaralı yay kadınlar kategorisinde İpek Tomruk altın, Irmak Yüksel gümüş, Hazal Burun ise bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

Geleneksel okçulukta ise Macar sporcular dikkati çekti.

Geleneksel okçuluk kadınlarda Macar sporculardan Hunyine Domokos birinci, Andrea Skaliczki ikinci, Ayşe Güçlü üçüncü oldu. Erkeklerde ise Malezya'dan Abdul Fatah Zakaria birinci, Macaristan'dan Laszlo Koczka ikinci, İbrahim Afraziloğlu üçüncülük elde etti.

Yarışmada dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

"Türk bayrağının dalgalanması bizler için gurur verici"

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirtti.

"Organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğu yüzümüze yansımış durumda. Çok güzel bir kalabalıkla, coşkuyla karşılandı. 32 ülkeden 400'e yakın sporcu katıldı. Buradaki kültür çeşitliliğini görebiliyorsunuz.

Her sporcu kendine özgü yaylarla atış yaptı. Macaristan'dan, Bosna Hersek'ten, Türki Cumhuriyetleri'nden, Avustralya'dan, Kanada'dan, Norveç'ten çok sayıda sporcu yer aldı. En sonunda da ödülleri takdim ederek, bu mutluluğa ortak olduk.

Hem menzil hem puta yarışmalarında Türk bayrağının dalgalanması bizler için gurur verici. Yine ödül alan Okçular Vakfı sporcularımız da bulunuyor. Bunun gururunu yaşamaktan dolayı çok mutluyuz."