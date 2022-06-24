Nef Stadı'nda düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Galatasaray için yeni bir başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı için bir araya geldik." dedi.

Dursun Özbek: İmzanın çok önemli olduğuna inanıyorum

Özbek, Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinde elde ettiği başarılara değindi.

"Galatasaraylı Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Okan kardeşimin bugün burada bizimle olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil. Daha önce yakaladığı başarılar ile burada olmayı, bu kulübe hizmet etmeyi fazlasıyla hak ediyor. Galatasaray'ın gelenekleri içinde yetişen, Galatasaraylılığını her zaman gururla ifade eden Okan hocamızla imza atıyoruz. Galatasaray'ın içindeki değerleri daha güçlü bir şekilde koruyabilmemiz için imzanın çok önemli olduğuna inanıyorum."

Dursun Özbek, Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da başarı hedeflerine gönderme yaptı.

"Okan hocamız üçüncü 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. 17 Mayıs 1992'de Galatasaray formasını ilk kez giydi. 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı gözyaşları içinde kaldırdı. O heyecanı ve duygu seli gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Gerçek bir Galatasaraylının heyecanını yaşıyordu. Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmış en genç teknik direktörlerden biri şu anda kulübümüze hizmet etmek için burada. Birlikte çıktığımız bu yolda hepimizin gurur duyacağı bir Galatasaray, Okan hocamızla artık daha yakın. Birlikte Galatasaray'ın mali açıdan güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir kulüp olması için çalışmaya devam edeceğiz. Okan hocamıza ve ekibine bu yüce görevinde sonsuz başarılar diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Okan Buruk: Benim için çok önemli ve değerli bir görev

Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörlüğü'nün kendisi için çok önemli ve değerli bir görev olduğunu söyledi.

"Büyük Galatasaray taraftarına saygılarımı, sevgilerimi ve hedeflerimizin ne kadar büyük olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Benim için çok önemli ve değerli bir görev. Bu göreve layık görüldüğüm için başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum."

Buruk, şampiyonluk hedeflediklerini aktardı.

"Galatasaray olarak hedeflerimiz hiçbir zaman değişmez, değişmeyecek. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun taraftarımız üzerinde yaşattığı mutsuzluğu en kısa zamanda ortadan kaldırmak için çalışacağız. İlk hedefimiz işimizi doğru yapmak, taraftarımızı heyecanlandırmak."

48 yaşındaki teknik adam, transfer beklentisini dile getirdi.

"Taraftarımızın büyük bir transfer beklentisi var. Ben de hoca olarak transfer üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Başkanımız ve yönetimimiz iyi bir kadro oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Galatasaray taraftarının hak ettiği mutluluğu, güzel günleri, kazanan, sahada her şeyini veren, dominant, rakiplerine karşı üstünlük kuran bir takım ortaya koymaya çalışacağız."

Buruk, Süper Lig'de 13. bitirilen geçen sezonun artık geride kaldığını belirtti.

"Hem kendime ve ekibime, oluşturacağımız kadroya ve mevcut olan oyuncularımıza güveniyorum. Psikolojik olarak bütün oyuncularımızı tekrar ayağa kaldıracağız ve şampiyonluk yolunda elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Tek hedefimiz şampiyon olmak."

[Fotoğraf: AA]

Buruk, bugün oğlu Ali Yiğit Buruk'un doğum günü olduğunu söyledi.

"Bugün benim için çok önemli bir tarih. Galatasaray'a hoca olarak imza atıyorum. Bunun yanında oğlumun da doğum günü. Hem baba olma duygusunu yaşadığım hem de Galatasaray'a imza attığım bir gün. Oğlumun doğum gününü kutluyorum. Onun için çok güzel bir gelecek diliyorum. Galatasaray hocası olmamdan en büyük mutluluğu o duydu. İnşallah ona yakışır, onun hak ettiği başarıları, onun güldüğü günleri yaşayacağız."

Okan Buruk, uzun yıllar futbolcu olarak bulunduğu Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gittiğini anlattı.

"Florya'daki atmosferi yeniden yaşamak güzeldi. Çok mutlu günler geçirdim. 7 şampiyonluk, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazandım. 5 tane Türkiye Kupası kaldırdım. Futbolcu olarak çok güzel günler yaşadım. Sadece o hatıralar aklımda kalmış. İnşallah bu sezon da tekrar şampiyonluk yaşadığımız hatıralar ve mutluluklar bizi bekliyor."