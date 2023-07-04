Okan Buruk ön eleme maçlarına as takımıyla çıkmak istiyor

Galatasaray, sezon hazırlıkları sürdürüyor. Çalışmalarına Florya'da devam eden sarı kırmızılılarda tüm oyuncular takıma katıldı.

Galatasaray, 11 günlük yurt dışı kampı için 8 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden, takımdaki as oyuncuların bu kampa yetiştirilmesini istedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için oynanacak 3 ön eleme turunda en iyi kadroyla sahaya çıkmayı hedefliyor.

Özellikle Nicolo Zaniolo'nun durumu merak konusu. İtalyan futbolcu, 1 yıl daha takımda kalmayı planlıyor. Teknik heyet ve yönetim de, Zaniolo'yu Avrupa maçlarında sahada görmek istiyor.

15 milyon euroya Roma'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun serbest kalma maddesi 35 milyon euro. Sarı kırmızılılar, bu seviyede olmayan teklifleri kabul etmemekte kararlı.

Galatasaray'da Victor Nelsson ve Sacha Boey için de İngiliz ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Sarı kırmızılılar, bu iki futbolcuyu da eleme maçlarında kullanmayı düşünüyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması durumunda ciddi bir gelir elde edecek. Sarı kırmızılı yönetim, bu durumda Avrupa seviyesinde güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara hız verecek.