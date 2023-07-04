Az Bulutlu 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 04.07.2023 13:50

Okan Buruk ön eleme maçlarına as takımıyla çıkmak istiyor

Galatasaray'da sezona yönelik çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımdaki önemli isimlerin Avrupa maçlarından önce hazır hale gelmesini istiyor.

Okan Buruk ön eleme maçlarına as takımıyla çıkmak istiyor

Galatasaray, sezon hazırlıkları sürdürüyor. Çalışmalarına Florya'da devam eden sarı kırmızılılarda tüm oyuncular takıma katıldı.

Galatasaray, 11 günlük yurt dışı kampı için 8 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden, takımdaki as oyuncuların bu kampa yetiştirilmesini istedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için oynanacak 3 ön eleme turunda en iyi kadroyla sahaya çıkmayı hedefliyor.

Özellikle Nicolo Zaniolo'nun durumu merak konusu. İtalyan futbolcu, 1 yıl daha takımda kalmayı planlıyor. Teknik heyet ve yönetim de, Zaniolo'yu Avrupa maçlarında sahada görmek istiyor.

15 milyon euroya Roma'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun serbest kalma maddesi 35 milyon euro. Sarı kırmızılılar, bu seviyede olmayan teklifleri kabul etmemekte kararlı.

Galatasaray'da Victor Nelsson ve Sacha Boey için de İngiliz ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Sarı kırmızılılar, bu iki futbolcuyu da eleme maçlarında kullanmayı düşünüyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması durumunda ciddi bir gelir elde edecek. Sarı kırmızılı yönetim, bu durumda Avrupa seviyesinde güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara hız verecek.

ETİKETLER
Galatasaray Okan Buruk
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic ısrarı sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:27
Tanju Özcan'dan 'değişim' yürüyüşü: CHP yönetimi panik içinde
14:21
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
14:22
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
14:26
İran’da kum fırtınası nedeniyle 403 kişi hastaneye kaldırıldı
14:04
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi, Fransa'daki olayları yakından takip ettiklerini söyledi
14:02
72 sömürge, bitmeyen yangın: Fransa
Kazdağı Milli Parkı'nın şakayık ve mavi sümbülleri koruma altında
Kazdağı Milli Parkı'nın şakayık ve mavi sümbülleri koruma altında
FOTO FOKUS
Tanju Özcan'dan 'değişim' yürüyüşü: CHP yönetimi panik içinde
Tanju Özcan'dan 'değişim' yürüyüşü: CHP yönetimi panik içinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ