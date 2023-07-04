Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic ısrarı sürüyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, Dominik Livakovic'in transferi için Dinamo Zagreb ile temas halinde.

10 milyon euro serbest kalma bedeli olan 28 yaşındaki kaleci, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki başarılı oyunuyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Livakovic'in, Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek. Fenerbahçe yönetimi, Hırvat ekibinin bonservis bedelinde pazarlık yapmamasına rağmen transferi bitirmek için ısrarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, mart ayında Altay Bayındır'ın sözleşmesini 4 yıllığına uzatmıştı. Ayrıca sarı lacivertliler İrfan Can Eğribayat’ın da bonservisini Göztepe’den 1 milyon 200 bin euroya aldı.

Kadrosuna Ryan Kent’i ve Edin Dzeko’yu katan Fenerbahçe, Hırvat kalecinin ve Dinamo Zagreb'in kararını bekliyor.