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N'Sakala Beşiktaş'a transferini doğrulamadı
[Fotoğraf: AA]
Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol beki Fabrice N'Sakala, hakkında çıkan 'Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı' haberininin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Demokratik Kongolu 29 yaşındaki Fabrice N'Sakala, hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi.
N'Sakala, basına yansıyan 'Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı' haberleri sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'a transferinin doğru olmadığını ifade eden N'Sakala, "Haberler sahte. Üzgünüm çünkü bu konuda çok fazla mesaj alıyorum" dedi.
Etiketler: Aytemiz Alanyaspor Fabrice N'Sakala BeşiktaşSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:56
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