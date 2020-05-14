Demokratik Kongolu 29 yaşındaki Fabrice N'Sakala, hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi.

N'Sakala, basına yansıyan 'Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı' haberleri sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'a transferinin doğru olmadığını ifade eden N'Sakala, "Haberler sahte. Üzgünüm çünkü bu konuda çok fazla mesaj alıyorum" dedi.