Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunda bulunan Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar dışındaki stoperlerle yola devam etmek istemeyen sarı lacivertliler, bu mevkiye iki takviye yapmayı düşünüyor.

Falette ile yollarını ayırmaya hazırlanan yönetim, Düsseldorf'da kiralık olarak forma giyen Zanka’yı da kadroda düşünmüyor.

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Atalanta forması giyen Jose Luis Palomino'yu gündemine aldığını öne sürdü.

Sarı Lacivertli ekibin henüz Arjantinli oyuncuya teklif yapmadığı ve önümüzdeki günlerde resmi adımların atılacağı belirtildi.

Palomino, bu sezon Atalanta formasıyla 21 lig, 6 Şampiyonlar Ligi ve 1 İtalya Kupası maçında forma giydi. 30 yaşındaki stoper, 28 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.