Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Mustafa Cengiz mesaiye devam ediyor
Başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp için mesai harcamaya devam ediyor. Başkan Cengiz'e, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay da her gün eşlik ediyor.
Ameliyattan çıktıktan sonra ilk olarak "Kulübün işleri aksamasın" diyen Mustafa Cengiz'in, yaklaşık 1 haftadır tüm çalışmalarını hastaneden yürüttüğü belirtildi.
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın da her gün Başkan Cengiz ile bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunduğu öğrenildi.
Yapılan görüşmeler neticesinde Mustafa Cengiz'in kulübün işlerini organize ettiği kaydedildi. Cengiz, koronavirüs salgını ile birlikte mali tedbirlere öncelik veriyor.
Yönetim bu kapsamda, futbolculardan istenen sözleşme indirimi konusunu sonuçlandırmak istiyor. Bu süreçte personel maaşlarının da eksiksiz yatırıldığı öğrenildi.
Etiketler: Galatasaray Başkanı Mustafa CengizSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:42
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