Ameliyattan çıktıktan sonra ilk olarak "Kulübün işleri aksamasın" diyen Mustafa Cengiz'in, yaklaşık 1 haftadır tüm çalışmalarını hastaneden yürüttüğü belirtildi.

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın da her gün Başkan Cengiz ile bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunduğu öğrenildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde Mustafa Cengiz'in kulübün işlerini organize ettiği kaydedildi. Cengiz, koronavirüs salgını ile birlikte mali tedbirlere öncelik veriyor.

Yönetim bu kapsamda, futbolculardan istenen sözleşme indirimi konusunu sonuçlandırmak istiyor. Bu süreçte personel maaşlarının da eksiksiz yatırıldığı öğrenildi.