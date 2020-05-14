Haber Giriş: Kaynak: AA
2020 Britanya Bisiklet Turu iptal edildi
Bu yıl 6-13 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Britanya Bisiklet Turu, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, devam eden salgın nedeniyle 2020 Britanya Bisiklet Turu'nun iptal edildiği ve bu yıl Cornwall bölgesi ile Aberdeen kenti arasında oluşturulan rotanın, gelecek yıl eylül ayında yapılması planlanan yarışta kullanılacağı belirtildi.
En prestijli bisiklet yarışları arasında yer alan Britanya Turu'nu, geçen yıl Hollandalı sporcu Mathieu van der Poel kazanmıştı.
Etiketler: Britanya Bisiklet Turu koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:22
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