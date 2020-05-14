Haber Giriş: Kaynak: AA
Kulüpler Birliğinden kulüplere geçmiş olsun mesajı
Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig ve alt liglerde koronavirüs vakası görülen kulüpler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Vakfın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda birliktelik vurgusu yapılarak, "Süper Lig ve alt lig takımlarımızdan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğreniyoruz. Oyuncularımız ve kulüp çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Kulüpler Birliği Vakfı Beşiktaş Kasımpaşa erzurumsporSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:36
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