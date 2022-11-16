Norveç gazetesi VG'nin haberine göre, 43 yaşındaki eski futbolcu John Carew'in, yurt dışında yaşadığı gerekçesiyle gelirini Norveç'e bildirmediği ve bu nedenle 14 ay hapis, 52 bin dolar da para cezasına çarptırıldı.

Oslo Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, Carew'in yurt dışında yaşadığını beyan etmesine rağmen, 2014-2019 yılları arası olmak üzere her yıl 183 günden fazla Norveç'te kaldığı tespit edildi ve bu yüzden eski oyuncuya ağır vergi cezası verildi.

John Carew'in avukatı Reiss Andersen de Carew'in suçlamaları kabul ettiği ve kanunları bilmediğinden dolayı böyle bir hata işlediğini ve durumu düzeltmek istediğini söyledi.

Carew, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.