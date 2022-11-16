Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Andrea Pirlo Dünya Kupası öncesinde Katar'da
[Fotograf: AA]
2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Katar'da bulunan İtalyan eski ünlü futbolcu ve VavaCars Fatih Karagümük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeyi keşfetmekten büyük keyif aldığını söyledi.
VavaCars Fatih Karagümük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Dünya Kupası'nın Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek olmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, turnuvanın benzersiz bir deneyim sunacağını ifade etti.
Pirlo, ülkesinin turnuvada yer almadığını hatırlattı.
"İtalya bu kez Dünya Kupası’nda yer alamadı ama ister futbol taraftarı olun, ister olmayın. Katar'da keyifli vakit geçirebilir, maceranın, kültürün, heyecanlı aktivitelerin tadını çıkarabilirsiniz."
Etiketler: Dünya Kupası Fatih Karagümrük Katar
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