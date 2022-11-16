Artvin Hopaspor'da, kulüp başkanı Lütfü Kolçak, deplasmanda oynadıkları Muş 1984 Muşspor maçından 3 puanla dönmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Kolçak, ligde 12 puanla 14. sırada bulunduklarını belirtti.

"Güzel bir futbolla Muş 1984 Muşspor'u yenerek yavaş yavaş üst sıralara doğru tırmanıyoruz. Ligde bugün itibarıyla maalesef istediğimiz yerde değiliz. Son iki hafta maçlarımızı deplasmanda oynadık. Bir mağlubiyet bir de galibiyet aldık. Muşspor maçını kazanmak için gayret gösteren oyuncularımıza ve teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Oynanan futbol bizlere ilerisi için ümit verdi. Deplasmanda aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Artık galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Bunu başaracak oyuncu ve teknik ekibe sahibiz."

Muş 1984 Muşspor deplasmanında takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Kolçak, hafta sonu sahalarında oynayacakları Kepez Belediyespor maçında da taraftarların stadı doldurmasını istedi.