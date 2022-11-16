Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransız hakem Johan Hamel antrenmanda yaşamını yitirdi
[DepoPhotos arşiv]
Fransız futbol hakemi Johan Hamel, antrenman sırasında geçirdiği felç sonrası 42 yaşında hayatını kaybetti.
Ölüm haberini, Fransız Elit Futbol Hakemleri Birliği (SAFE) duyurdu. Hamel, 2015-16 sezonundan bu yana görev aldığı Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 135 karşılaşma yönetti.
Ligue 1'de son olarak 6 Kasım'daki Lille-Rennes mücadelesini yöneten Hamel, 13 Kasım'da Paris Saint-Germain'in Auxerre'i ağırladığı maçta ise video yardımcı hakem olarak görev yapmıştı.
Sıradaki Haber
Milli motosikletçiler sezonu Avustralya'da tamamlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz