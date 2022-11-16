Galatasaray'da, ara transfer dönemi için hazırlıklar sürüyor. Uzun lig maratonunda daha alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılıların, transfer hedefleri belli olmaya başladı.

Yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da, Cengiz Ünder ismi öne çıkıyor. Sarı kırmızılı yönetim, Dünya Kupası arasında milli oyuncu ve menajeriyle görüşmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Marsilya kulübüyle de masaya oturması bekleniyor. Galatasaray'da takviye yapılması beklenen diğer bölgeler ise santrfor ve ön libero.

Seferovic ile yollarını ayırması beklenen sarı kırmızılılar, Icardi ve Gomis'in yanına bir de Türk forvet transfer etmek istiyor. Yönetim, yerli golcü arayışında 8+3 kuralının etkili olduğu ifade edildi.

Teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya fizik gücü yüksek bir oyuncunun alınmasını istiyor. Tecrübeli teknik adamın, bu bölge için de tercihi yerli oyuncudan yana.

Buruk, kadrodaki kaliteli Türk oyuncu sayısını artırarak rotasyonu genişletmeyi amaçlıyor.