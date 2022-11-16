Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer dönemini iple çekiyor. Deneyimli çalıştırıcı, savunmaya takviye yapılmasını istiyor.

Siyah beyazlılarda, son haftalarda defans oyuncularının formsuzlukları ve sakatlıkları dikkat çekti. Teknik heyetin; Rosier, Masuaku ve Saiss’in performansından memnun olmadığı gelen haberler arasında.

Şenol Güneş, yönetimden savunma rotasyonunun güçlendirilmesini talep etti. Tecrübeli teknik adam, kadrosunda görmek istediği isimlerin başında ise Kaan Ayhan geliyor.

Sassuluo forması giyen milli futbolcu için devre arasında nabız yoklanacak. Beşiktaş, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Kaan'ı renklerine bağlamak istemişti.

Ancak İtalya kulübü ile bonservis konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 28 yaşındaki stoper için yeniden anlaşma zemini aranacak.