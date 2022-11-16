Burdur'un tek kadın futbol saha komiseri olan 29 yaşındaki Tansu Fırın, iki sezondur amatör küme maçlarında görev alıyor.

"Futbol camiasında böyle örnek olabilmek de çok güzel bir şey"

Tansu Fırın, eşi de 3 sezondur amatör küme maçlarında saha komiseri olarak görev yapıyor.

"İşimi severek yapıyorum. Burdur'da görev yapan tek kadın saha komiseriyim. Çevremdeki kadınlar da beni görünce özeniyor. 'Biz de olabilir miyiz, nasıl evraklar gerekiyor' diye soruyorlar. Futbol camiasında böyle örnek olabilmek de çok güzel bir şey. Maçlarda görev almak benim için büyük bir zevk. Tabii bazı riskleri de var. Sorunları var. Her işin olduğu gibi bunun da bir zorluğu var ama gurur duyarak, severek yapıyorum."

[Fotoğraf: DHA]

"İnşallah daha çok kadın saha komiseri görev yapar"

Tansu Fırın, eşinin teşvikiyle saha komiseri olarak görev yapmaya başladığını aktardı.

"İlk başta erkek saha komiseri arkadaşlarım şaşırdı ama onlar da olumlu karşıladı, hatta başka kadınların da saha komiseri olmasını istiyorlar. İnşallah daha çok kadın saha komiseri görev yapar."

Fırın, futbolcuların kendisine bazen 'abla', bazen de 'hocam' diye hitap ettiklerini belirtti.

"Futbolcular çok iyiler. Şu ana kadar futbolculardan bana karşı hakaret, kırıcı bir söz duymadım. Bu işi yapabildiğim sürece yapmaya devam edeceğim."