A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati yönetti.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın gollerini 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya'nın tek golünü ise 62. dakikada McGinn kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

GOOLL! OZAN KABAK!! Bu kez direği geçti ve Milli Takımımızı öne geçirdi... pic.twitter.com/eclhy6TOEG — TRT Spor (@trtspor) November 16, 2022

Stefan Kuntz ile 13. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 13. maçına İskoçya karşısında çıktı.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 14 gol gördü.

Türkiye 611. maçına çıktı

A Milli Futbol Takımı, İskoçya maçıyla tarihinde 611. kez sahaya çıktı. Ay yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 277'si özel, toplam 610 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 261'i deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 828 gol attı, kalesinde 873 gol gördü.

İskoçya McGinn ile farkı bire indirdi... pic.twitter.com/Ac4fFIN72g — TRT Spor (@trtspor) November 16, 2022

İskoçya ile 2. maç​​​​​​​

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynandı.

Özel maçı, Türkiye 4-2 kazandı. Ay yıldızlı ekibin golleri Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan geldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Gordon son anda yatarak topu kornere çeldi.

17. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan ve kaleci Gordon'la karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in şutunda, meşin yuvarlak defansın müdahalesiyle kornere gitti.

18. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

35. dakikada Robertson'un sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topla buluşan Dykes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

37. dakikada gelişen hızlı atakta sol çaprazdan ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sert şutunda, topu kaleci Gordon son anda ayaklarıyla kornere gönderdi.

GOL - 40. dakikada milli takım öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarının önemli anları

GOL - 49. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Zeki Çelik'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşarak ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

53. dakikada Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 62. dakikada İskoçya farkı bire indirdi. Robertson'un pasıyla orta sahanın biraz ilerisinde topla buluşarak ceza sahasına giren McGinn, sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

77. dakikada Cengiz Ünder'in defansın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Gordon yatarak çeldi. Konuk ekibin defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Mücadele, Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Visar Kastrati, Edmond Zeqiri, Granit Hyseni (Kosova)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Cenk Özkacar, Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Kerem Aktürkoğlu), Orkun Kökçü (Dk. 46 Salih Özcan), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 34 Eren Elmalı), Cengiz Ünder (Dk. 81 İsmail Yüksek), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 69 Deniz Türüç), Cenk Tosun (Dk. 69 Enes Ünal)

İskoçya: Gordon, Fraser (Dk. 46 Ramsey), Hendry, Hanley (Dk. 46 McKenna), Tierney, McGinn, Gilmour (Dk. 67 Jack), Robertson, McTominay (Dk. 79 Ferguson), Dykes (Dk. 79 Brown), Armstrong (Dk. 67 Christie)

Goller: Dk. 40 Ozan Kabak, Dk. 49 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 62 McGinn (İskoçya)

Sarı kartlar: Dk. 25 McTominay, Dk. 53 Robertson (İskoçya), Dk. 53 Zeki Çelik, Dk. 82 Deniz Türüç (Türkiye)