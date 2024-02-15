Nicolo Zaniolo Aston Villa'da gözden düştü

Zaniolo, Aston Villa'da beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'ın sezon başında İngiliz kulübüne 25 milyon euro bedel ve satın alma opsiyonuyla kiraladığı İtalyan futbolcu yeni takımında aradığını bulamadı.

24 yaşındaki santrfor Zaniolo, 20 Premier Lig maçında kadroya girerken sadece 7 karşılaşmada on birde sahaya çıktı. Dokuz müsabakada sonradan oyuna dahil olan golcü oyuncu 4 maçı kulübede tamamladı.

Dört maçta da kadroda kendine yer bulamayan Zaniolo, Lig'de sadece 1-1 biten Sheffield United karşılaşmasında bir kez fileleri havalandırdı.

Son 10 haftada 62 dakika forma giydi

Son 10 haftada on bire giremeyen İtalyan futbolcu, bu dönemde şans bulduğu 6 maçta toplam 62 dakika forma giydi. İtalyan futbolcu Premier Lig dışındaki organizasyonlarda da kendinden beklenen performansı gösteremedi.

Zaniolo bu kulvarlarda forma giydiği 11 maçta yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı.

Genç santrfor, Konferans Ligi'nde deplasmanda Bosna Hersek'in Zrinjski Mostar takımıyla 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golünü attı.

İngiliz basını: Aston Villa opsiyonunu kullanmayacak

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Aston Villa sezon sonunda Zaniolo'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

İtalyan futbolcunun Premier Lig ekibinde kalmaması durumunda Galatasaray'a dönmesi bekleniyor. Zaniola'nın 30 Haziran 2027'e kadar sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunuyor.