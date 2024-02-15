Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.02.2024 13:15

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku takıma katıldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Arthur Masuaku, uzun bir aradan sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku takıma katıldı
[Fotograf: AA]

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

İdman, 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku takıma katıldı

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, idmana katılmadı.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ise uzun bir aradan sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadı'nda yapacağı idmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

ETİKETLER
Beşiktaş
Sıradaki Haber
A Milli Takım FIFA dünya sıralamasında yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon lira oldu
14:29
Kremlin: Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı iddiası aldatmaca
14:16
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
13:53
Antalya'daki vahşi yaşam parkında 52 ender türden hayvan bulunuyor
13:53
Yücel Çakmaklı'nın kayıp filmi 55 yıl sonra izleyiciyle buluşacak
13:49
Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan İsrail'in Refah'a saldırı planının "felaket" olacağı uyarısı
Fındık tanelerinin içi sıcak geçen kış nedeniyle boş kalabilir
Fındık tanelerinin içi sıcak geçen kış nedeniyle boş kalabilir
FOTO FOKUS
Erzincan'daki toprak kaymasından yeni görüntüler ortaya çıktı
Erzincan'daki toprak kaymasından yeni görüntüler ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ