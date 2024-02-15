Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.02.2024 13:25

Voleybolda "Yarının Sultanları" projesi ayağı Zonguldak'ta başladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti'nin hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesi Zonguldak'ta başladı.

Voleybolda "Yarının Sultanları" projesi ayağı Zonguldak'ta başladı

VakıfBank Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında başlayan proje kapsamında sarı-siyahlı takımın başantrenörü Guidetti, çocuklara teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

Voleybolu sevdirebilmek amacıyla hayata geçirilen ve VakıfBank Kulübünün sponsorluğunda gerçekleştirilen projede sarı-siyahlıların başantrenörü Guidetti, yardımcıları Saim Pakkan ile Fikret Ceylan, merkez ve çevre ilçelerden katılım sağlayan kız çocuklarına antrenman yaptırdı.


Zonguldak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün de destek verdiği Yarının Sultanları projesinin 2024 yılındaki ilk ayağında Genel Menajer Banu Can Schürmann ve Kulüp Müdürü Levent Özvarnalı da yer aldı.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Giovanni Guidetti, voleybolla dolu harika bir gün geçirdiklerini vurguladı.

"Hem voleybol oynadık hem de birçok paylaşımda bulunduk. Türkiye bir voleybol ülkesi, bunu her gittiğim şehirde görüyorum. Yarının Sultanları projesi kapsamında gittiğimiz her şehirde harika karşılanıyoruz. İnsanların, özellikle çocukların voleybola bu denli ilgi gösterdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Bu ilgi ve kız çocuklarının gözlerinde gördüğüm mutluluk bana motivasyon kaynağı oluyor."

Voleybolda "Yarının Sultanları" projesi ayağı Zonguldak'ta başladı

VakıfBank Kulüp Menajeri Banu Can Schürmann ise projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Türk voleyboluna yıllardır hizmet veren Giovanni Guidetti, sosyal sorumluluk bilinciyle de projelerde yer almaya, insanların ve özellikle kız çocuklarının hayatına dokunmaya devam ediyor. Biz de VakıfBank olarak bu önemli projede güçlü bir şekilde Giovanni’nin yanında yer alıyoruz."

Voleybolda "Yarının Sultanları" projesi ayağı Zonguldak'ta başladı


ETİKETLER
Voleybol Zonguldak
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da kadınlar savunma sporlarıyla kendilerini koruyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon lira oldu
14:29
Kremlin: Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı iddiası aldatmaca
14:16
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
13:53
Antalya'daki vahşi yaşam parkında 52 ender türden hayvan bulunuyor
13:53
Yücel Çakmaklı'nın kayıp filmi 55 yıl sonra izleyiciyle buluşacak
13:49
Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan İsrail'in Refah'a saldırı planının "felaket" olacağı uyarısı
Fındık tanelerinin içi sıcak geçen kış nedeniyle boş kalabilir
Fındık tanelerinin içi sıcak geçen kış nedeniyle boş kalabilir
FOTO FOKUS
Erzincan'daki toprak kaymasından yeni görüntüler ortaya çıktı
Erzincan'daki toprak kaymasından yeni görüntüler ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ