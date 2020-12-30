Nevşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı başvuruyu değerlendiren federasyon komitesi, kararını verdi. Komite nihai kararı ve tebrik mahiyetindeki mektubunu Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya gönderdi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, bu unvan ile birlikte dünyanın turizm destinasyonu olan Kapadokya ve Kapadokya bölgesinin şehri Nevşehir’in spor turizminde Avrupa’nın önde gelen şehirleri arasında yer alacağını söyledi.

Nevşehir Belediyesi, Nevşehir’in marka değerini yükseltmek ve tanınırlığı artırmak amacıyla Avrupa’da girişimlerini sürdürüyor.

Nevşehir belediyesi gururla sunar



Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır demiştik

2020 yılında sporun her daim içindeydik ve bunun sonucunda ;



2021 Avrupa Spor Şehri olduk pic.twitter.com/uJ9Ye2t13G — Nevşehir Belediyesi (@nevsehir_bel) December 29, 2020

Arı, Avrupa Spor Şehri unvanıyla şehre spor turizmi için bir ivme kazandıracağını söyledi.

2021 yılında tüm dünyanın yakından takip edeceği etkinliklerin yoğun ilgi göreceği değerlendirmesinde bulunuldu.