Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finalde
[Fotoğraf: AA]
Milli sporcu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda yarı finale yükseldi. Yiğit, Avrupa şampiyonalarında bu başarıya ulaşan ikinci milli sporcu oldu.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final mücadelesinde Almanya'dan Yvonne Li'yi 21-16'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale kalmayı başaran Neslihan Yiğit, madalyayı garantiledi.
Yarı finalde İspanyol Carolina Marin ile karşı karşıya gelecek Neslihan Yiğit, 2014'te üçüncülük elde eden Özge Bayrak'tan sonra Avrupa şampiyonalarında madalyaya ulaşan ikinci Türk oyuncu oldu.
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