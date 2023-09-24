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Spor
AA 24.09.2023 16:20

Nenad Bjelica: Pepe milli maç arası sonrasında bizimle olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'la yapacakları maça iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Nenad Bjelica: Pepe milli maç arası sonrasında bizimle olacak

Nenad Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hafta boyunca takım olarak gayet iyi çalıştıklarını, hafif rahatsızlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Paul Onuachu'nun durumunun iyi olduğunu ve takımla çalıştıklarını belirtti.

Hırvat teknik adam, Hatayspor maçının zor olacağına işaret etti.

"İlk beş maça baktığınızda kalitesini, neler yapabileceğini gösteren zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ama bizim odak noktamız kendimiz. Neyi nasıl yapabileceğimizi, bunları nasıl yapmamız gerektiği. Yüzde 100 hazır durumdayız şu anda. Eğer kendi yüzde yüzümüzü verebilirsek diğer maçlar gibi iyi bir sonuçla atlatabileceğimizi düşünüyoruz."

Nenad Bjelica: Pepe milli maç arası sonrasında bizimle olacak

Pepe milli maç arası sonrası dönecek 

Bjelica, takımdan ayrı çalışan Nicolas Pepe'nin durumuyla ilgili bir soruya yanıt verdi.

"Ufak bir sakatlığı olmuştu. O sakatlığının tedavisi devam ediyor ve çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta bireysel programına başlamış olacak. Eski takımı Arsenal ile çok fazla takım antrenmanı yapamamıştı ve bireysel çalışmalarını sürdürmüştü. Şimdi onu hazırlayabilmek ve kendi seviyesini gösterebilmesi için doğru zamanı bekliyoruz. Tam olarak hazır olabilmesi için zamana ihtiyacı var. Tahminimiz önümüzdeki milli maç arası sonrasında bizimle olacak diye düşünüyoruz."

Joaquin Fernandez'in de sakatlığını büyük ölçüde atlattığını aktaran Bjelica, orta saha oyuncusunun haftaya takımla çalışmalara katılacağını kaydetti.

Nenad Bjelica: Pepe milli maç arası sonrasında bizimle olacak

Trabzonspor Hatayspor maçına hazır

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları devam eden Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez, Mislav Orsic, Nicolas Pepe ile belinde kas spazmı yaşayan Stryger Larsen katılmadı.

Dinamik ısınma ile başlayan antrenman, pas organizasyonları ve sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Hatayspor maçının hazırlıklarını sonlandıran bordo-mavililer, akşam saatlerinde THY'ye ait özel uçakla ilk olarak Adana'ya, daha sonra da kara yolu ile maçın oynanacağı Mersin'e hareket edecek.

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