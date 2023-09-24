Tonio Teklic: Trabzonspor'a kupalar kazanmaya geldim

Trabzonspor'a yeni sezonda katılan futbolculardan Tonio Teklic, kulüp dergisinin 210'uncu sayısına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'da kariyer hedefini anlatan Hırvat futbolcu, 10 numara mevkiinde daha verimli oynadığını ve Messi'ye hayran olduğunu söyledi.

"Trabzonspor 1 numaralı tercihim oldu"

Tonio Teklic, Trabzonspor'a geliş sürecini anlatTI.

"Hajduk Split'ten ayrılmam beni çok üzdü, çünkü orada doğup, büyüdüm ama Trabzonspor ile sözleşme imzalamam beni sevindirdi. Başka teklifler de vardı ama Trabzonspor'u tanıyordum. Büyük, geleceği parlak ve üst düzey hedefleri olan bir kulüptü, bu nedenle benim için 1 numaralı tercih oldu. Kampa ilk katılacağım zaman açıkçası biraz korkuyordum çünkü şanlı tarihi olan büyük bir kulübe geliyordum. Ama takım arkadaşlarım beni düşündüğümden çok daha iyi karşıladılar, sonrası benim için her açıdan kolaylaştı zaten."

"Buraya kupalar kazanmaya geldim"

24 yaşındaki orta saha, Bordo mavili takımdaki hedef ve hayalleri hakkında konuştu.

"Buraya kupalar kazanmaya geldim, kendim ve takımın için en iyisini diliyorum, ama sonu mutlaka kupa olmalı. Bunu bu takımla başaracağımdan hiç şüphe duymuyorum. Milli takım tabi ki hedefim ama öncelikle Trabzonspor'da yüzde 100'ümü vermeliyim. Bunu başardığımda zaten diğer hedeflerim bir bir gerçekleşecek."

"Sanki 10 yıldır buradayım"

Futbolcu, takım arkadaşlarının yaklaşımının kendisine pozitif yansıdığını anlattı.

"Takım arkadaşlarım beni iyi karşılaştığı için sanki 10 yıldır buradayım. Her konuda maksimumu vermeye hazırım. Bunu kısa sürede herkes daha iyi anlayacak."

"3 pozisyonda da oynamak avantaj"

Orta sahada 8, 10 numara ve sağ açık mevkilerinde oynayabilen Hırvat futbolcu, 10 numara mevkiinde oynarken daha verimli olduğuna inandığını söyledi.

"Geçen yıl 10 numarada oynadım ama benim için önemli olan futbolcuların antrenörlerin ne istediğini kabul edebiliyor olmasıdır. Gençken her üç pozisyonda da oynamak benim için büyük bir avantaj ve açıkçası hangi görevi alırsam alayım, benim için fark etmiyor."

"Mazeret üretmek değil, görevini en iyi şekilde yapmak önemli"

Teklic, teknik direktör Nenad Bjelica'ya yönelik düşüncelerini paylaştı.

"Hocamız çok değerli, başarılı bir isim. Beni sisteminde sağ kanatta görüyor. Ben de o bölgede çok rahatım çünkü daha önce oynadığım pozisyondu. Önemli olan hangi koşullarda olursanız olun elinizden gelenin fazlasını yapmaya, verimli olmaya çalışmanız. Benim zaten karakterim bu, mazeret üretmek değil, çok çalışıp görevini en iyi şekilde yapmak."

Teklic, yeni takımında gol ve asist katkısı yapmayı istediğini söyledi.

"Bir önceki kulübümde bireysel olarak bitiricilik, sonlandırma çalışması çok yapıyordum. Ama şimdi bu tür çalışmaları antrenmanlarda takım olarak çok fazla yapıyoruz zaten. Umarım gelecekte bu çalışmaların da sonrasında daha fazla gol ve asist katkısı sağlayabilirim."

"Geliştirmem gereken çok şey var"

Teklic, eksikliklerini tamamlamaya ve kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

"Saha içi ve dışında gelişmem gereken kesinlikle çok şey var. Ama bu spesifik bir şey değil, bugün iyi hissettiğim yönler yarın yetersiz gözükebilir çünkü. Herkes her alanda gelişmeli, bunun sonu yok, sürekli çalışmalı. Her konuda gelişime açık olmalı ve gelişiyor olmanız gerekir. Hem futbolcu olarak ve hem de özel hayatımda davranışlarım benzerdir ancak her koşulda kendini değiştirmeye, geliştirmeye çalışan, öğrenmeyi çok isteyen, araştıran bir karakterim."

"Motivasyonda taraftarın önemi var"

Ailesinin spor yaşamında kendisini her zaman desteklediğini belirten Teklic, futbolda başarıya ulaşmak için çok çalışmak gerektiğine değindi.

Hırvat oyuncu, futbolu sevdiği için üzerinde baskı hissetmediğini kaydetti.

"Motivasyonla ilgili kişi kendi kendini sürekli geliştirmeli, gün ve gün. Ayrıca, bir futbolcunun motivasyonun artmasında taraftarın da çok büyük önemi var. Ben fazla baskı hisseden biri değilim çünkü yaptığım işi çok seviyorum, futboldan keyif alıyorum."

"Baskı kurmak için reaksiyon göstermenin anlamı yok"

Teklic, sahada ikili mücadele sonrası hakeme yönelik itirazları kabul edilemez gördüğünü anlattı.

"İkili mücadelelere gösterilen reaksiyonları sevmiyorum. Hakemler düdük çaldığında bir karar verdiğinde o karar verilmiştir. O anda baskı kurmak için reaksiyon gösterilmesinin anlamı yok. Ayrıca yedek kulübesinin abartılı tepkileri de bana göre yanlış."

"VAR futbolun ruhunu öldürdü"

Teklic, VAR sisteminden hoşlanmadığını söyledi.

"Futbolun ruhunu öldürdü kesinlikle. Örnek vermek gerekirse, gol olduğunda hakem kararı vermişse, o goldür. Sonra VAR kararı sevinci elinizden alıyor."

"Uyandığımda bile futbolu düşünürüm"

Basketbol, tenis ve Hırvatistan'daki arkadaşlarıyla padel sporunu yapmayı sevdiğini anlatan Teklic, futbolun kendisi için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

"Futbol benim için ilk ve sondur, uyandığımda bile futbolu düşünürüm, hayatım futbol. Başka bir meslek düşünmedim bile zira benim için her şey; futbol futbol futbol. En güzel şey çünkü."

"Üst düzey oyuncular var"

Teklic, Hırvatistan'ın küçük bir ülke olmasına rağmen futbola iyi oyuncular kazandırma sebebinin mantalite ve disiplin olduğunu da sözlerine ekledi.

"Türkiye'deki futbol ile Hırvatistan ligi kesinlikle aynı değil. Burada çok çok üst seviyede oyuncular var. Trabzonspor da öyle, çok özel ve önemli sporcular geliyor buraya. Sahalar, fiziksel yapı, çok daha farklıyız."

"Messi gibi oynamak istiyorum"

Teklic, Messi'ye olan hayranlığını dile getirdi.

"Messi'yi beğeniyorum, çok özellikli ve yetenekli bir futbolcu. Onun videolarını çok izliyorum, hem de sürekli. Onun gibi oynamak istiyorum. Messi ile aynı takımda oynamak isterdim. Yanına Mario Pasalic'i de eklerim mutlaka. Modric zaten çok özel bir oyuncu."

Teklic, genç futbolculara tavsiyelerde bulundu.

"Her gün, her an kendilerine güvenerek yaşamaları gerekiyor. Ve tabi ki çok çalışarak bütün yolları geçebileceklerine inansınlar."