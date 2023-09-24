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Spor
DHA 24.09.2023 15:25

Beylikdüzüspor altyapısına kadın eli

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Beylikdüzüspor'un altyapısında minik takımın antrenörlüğünü yapan Mezgit Aykut ve Elihan Akgün gösterdikleri performansla erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor.

Beylikdüzüspor altyapısına kadın eli
[Fotograf: DHA]

Altyapıya büyük önem veren Beylikdüzüspor, minikler takımının başına iki kadın antrenör getirdi.

Dünyanın önde gelen altyapılarından birisi olan Hollanda ekibi Ajax'ın altyapı modelini Beylikdüzüspor'da sürdürmek isteyen kulüp başkanı Metin Aydın, altyapıya getirdiği iki kadın teknik direktör Mizgit Aykut ve Elihan Akgüç başarılarıyla adlarından söz ettirmeye başladı.

Kulüpte görev almaktan mutlu olduklarını ifade eden iki kadın antrenör, "Kadınlarımızın başaramayacağı hiçbir şey yok, yeter ki istesinler" dedi.


 

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