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Spor
AA 24.09.2023 15:10

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu
[Fotograf: AA]

Bu yıl "Mimar Sinan" temasıyla düzenlenen maratonun 21 kilometre ve 10 kilometre etaplarına Cumhuriyet Meydanı'nda start verildi.

25 ülkeden atletlerin ve 40 elit sporcunun katıldığı organizasyonda 21 kilometre kadınlar kategorisinde Sultan Haydar birinciliği elde ederken geçen seneki parkur rekorunu da kırdı.

Kimi aileler pusetteki bebekleriyle halk koşusunda yerini alırken, bazı engelli sporcular da koltuk değnekleriyle maratona katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Halk koşusu öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından 2024'te Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri ünvanı aldığını söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise spora verdiği destekten dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da Kayseri'de üçüncüsü düzenlenen yarı maratonun yıllarca sürmesi dileğinde bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yarışta Ivyne Jeruto Lagat ikinci, Derya Kunur üçüncü, Sümeyye Erol dördüncü, Dilek Öztürk beşinci, Bahar Atalay altıncı oldu.

Erkeklerde ise Frankline Keitanyi Ngelel birinciliğe ulaşırken, Hüseyin Can ikinci, Ayetullah Aslanhan üçüncü, Ramazan Bağtuğ dördüncü, Meshack Kimutai Kibil beşinci, Ersin Tekal ise altıncı sırada yer aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

10 kilometrede kadınlarda Gamze Bulut Duyar şampiyon olurken, Rumeysa Coşkun ikinciliği, Berfin Kaya üçüncülüğü, Ezgi Kaya dördüncülüğü, Dilan Çukurcam ise beşinciliği elde etti.

Erkeklerde ise Ömer Amaçtan birinci, Taner Tunçtan ikinci, Bahattin Üney üçüncü, İbrahim Karater dördüncü, Hakan Çoban beşinci oldu.

Yarışların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara kupa, plaket, ödül ve çiçekleri takdim edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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