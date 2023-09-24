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Spor
AA 24.09.2023 15:05

12. Likya Yolu Ultra Maratonu Antalya'da sona erdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12. düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu tamamlandı.

12. Likya Yolu Ultra Maratonu Antalya'da sona erdi
[Fotograf: AA]

Kemer Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğünün destekleriyle Uzunetap platformu tarafından organize edilen maratona, 125'i yabancı 400 sporcu katıldı.

Tarihi Likya Yolu'ndaki parkurda yarışan sporcular, 20, 37 ve 57 kilometrelik LYUM etaplarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

Kadınlarda 57 kilometre kategorisinde Viktoria Melnikova, 37 kilometrede Svetlana Zakhvtaeva, 20 kilometrede Hülya Kıvrak birincilik elde etti.

Erkeklerde 57 kilometrede Stefan Cortali, 37 kilometrede Przemyslaw Gorak, 20 kilometrede Lurii Kloptsov birinci oldu.

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