Milli boksör Gamze Soğuksu yarım kalan şampiyonluk hayaline ulaşmak istiyor

Ortaokul sıralarındayken 2016'da antrenör İbrahim Gündoğdu'nun yönlendirmesiyle bu sporla tanışan Gamze, şimdiye kadar 6 Türkiye şampiyonluğu, 2 de Avrupa ikinciliği elde etti.

Son olarak 3-10 Eylül'de Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu, Azerbaycan'da kasım ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Gündoğdu nezaretinde, Altınordu ilçesindeki Merkez Ortaokulu Spor Salonunda çalışmalarını sürdüren 21 yaşındaki sporcunun hedefi, yarım kalan Avrupa Şampiyonluğu hayaline ulaşmak.

[Fotoğraf: AA]

"Emeklerimin karşılığını alacağım, buna yürekten inanıyorum"

Milli boksör Gamze Soğuksu, katıldığı Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında eksiklerini tamamladığını, tecrübe kazandığını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na beşinci kez katılacağını belirten sporcu, iki defa finallerde kıl payı kaybettiği altın madalyaya artık ulaşmak istediğinin altını çizdi.

[Fotoğraf: AA]

Gamze Soğuksu, bu hedef için çok sıkı çalıştığını ifade etti.

"Şu anda her şey çok güzel ilerliyor. Antrenman programına aynen uyuyorum. Özellikle kilomu sabit tutmaya gayret ediyorum. Yorucu geçiyor ama altın madalyayı kazandığımda tüm bu yorgunluğumun geçeceğini de biliyorum."

Genç sporcu, Avrupa şampiyonu olmayı çok istediğini dile getirdi.

"Azerbaycan'da yeniden final oynayarak, bu kez hedeflediğim altın madalyayı kazanıp İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Avrupa şampiyonluğunu elde edersem bu benim kariyerimdeki en büyük başarım olacak. Hedefleri olan bir sporcuyum. Şimdiye kadar yıldız, genç ve 22 yaş altı kategorilerinde elde ettiğim başarıları büyüklerde de sürdürmek istiyorum. Avrupa şampiyonu olduktan sonra yeni hedefim dünya şampiyonu olmak, ardından da 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yer alabilmek. Bunun için çok çalışıyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu, günün büyük bölümünü antrenmanla geçirdiğini anlattı.

"Tamamen hayatımı boksun üzerine kurdum. Emeklerimin karşılığını alacağım, buna yürekten inanıyorum. Bana inanan antrenörlerimi de mahcup etmemek için gayret ediyorum."

Gamze,Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi örnek aldığını belirtti.

"Busenaz abladan çok şeyler öğreniyorum. Hiçbir maçını kaçırmıyorum. Zaman zaman kendisi ile sohbet ediyorum. Onun da bana çok büyük destekleri oluyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Gündoğdu: Gamze şimdiye kadar çizgisinden taviz vermedi

Antrenör İbrahim Gündoğdu ise hiçbir başarının tesadüf olmadığını, sporcunun 2016'daki heyecanı ile çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Gündoğdu, Türk sporuna böyle bir sporcu yetiştirdiği için gururlu ve mutlu olduğunu anlattı.

"Gamze şimdiye kadar çizgisinden taviz vermedi. Kendisine olan öz güveni aynen devam ediyor. Antrenmanları hiç aksatmadan disiplinli şekilde çalışıyor. Disiplin her şeyin başında gelir. Gamze de bu örneği en iyi şekilde bizlere gösteriyor. Bir şampiyon kolay yetişmiyor, işte bu şekilde çalışarak yetişiyor."

Gündoğdu, sporcunun 4 kez katıldığı Avrupa şampiyonasından iki gümüş madalya ile döndüğünü anımsattı.

"Şimdi kendisinden altın madalya bekliyoruz. Ona da sonuna kadar güveniyoruz. Hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak. İnanıyorum ki Gamze bu madalyayı ülkesine ve Ordu'ya kazandıracaktır."