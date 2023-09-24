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Spor
AA 24.09.2023 14:35

Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi sporcuların başarısına güç katıyor

Milli takım ve sporcuların paralimpik ve diğer turnuvalara hazırlandığı Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi, sporcuların başarılarına katkısıyla ön plana çıkıyor.

Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi sporcuların başarısına güç katıyor
[Fotograf: AA]

Dağılgan Spor Kompleksi'nde 2015'te hizmete giren ve Türkiye'nin ilk paralimpik hazırlık merkezi olma özelliğini taşıyan merkez, milli takımlara kamp sürecinde ev sahipliği yapıyor.

Merkezde, özel antrenman salonlarının yanı sıra konferans salonu, yemekhane, fizyoterapi ve diyet hizmetleri de bulunuyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Engellilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında birçok avantaja sahip 80 yatak kapasiteli merkez, özel sporcuların şampiyonalara yüksek motivasyonla hazırlanmasını sağlıyor.

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nin çok sayıda milli takım branşına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yıldız, hazırlık merkezinin özel sporcuların ihtiyaçlarına hizmet verebilen altyapıya sahip olduğunu aktardı.

"Hazırlık merkezinin yanında 2021'de engelli sporcuların erişimine uygun 7 antrenman salonuna sahip merkez spor salonu binası faaliyete geçti. Takımlar, merkezden dışarı çıkma gereksinimi duymadan antrenmanlarını kolaylıkla yapıyor. Spor salonlarının konaklama alanına yakın konumda olması da milli takımlar ve kentteki diğer engelli sporcular için avantaj sağlıyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yıldız, Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nin konforlu kamp imkanı sunmasının yanında sporcuların çalışma motivasyonunu da yükselttiğini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yıldız, tesiste her türlü branşta milli takım düzeyindeki engelli sporcuların olimpiyatlar ve diğer müsabakalara hazırlanabildiğini de vurguladı.

"Federasyonlar sürekli merkezi tercih ediyor, çünkü sporcular burada sorun yaşamıyor. Aksaray'da 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na para atıcılık branşında 4 sporcu, olimpiyat havuzunda bulunuyor. Para badminton branşında Halime Yıldız, Avrupa şampiyonu oldu. Kendisi olimpiyat için çok iyi sıralamaya sahip. Para judoda Raziye Uluçam, madalya beklediğimiz sporculardan biri. Her ikisi de antrenmanlarını hazırlık merkezinde yapıyor. Umuyoruz ki her biri başarılara imza atıp olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Burası bizim için biçilmiş kaftan diyebiliriz"

Oturarak Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Aziz Hopyar ise Aksaray'ın kendilerinin ikinci evi olduğunu dile getirdi.

"Kamp eğitim merkezi tamamen engelliler için tasarlanmış. Konaklama yeri ve spor salonlarının yan yana olması da bizim için büyük bir avantaj. Hiç zaman kaybetmiyoruz. Antrenmandan çıkan sporcular, yemeğini yiyerek rahatça konaklıyor. Hazırlık Merkezi'ndeki personel, sporcular için ellerinden geleni yapıyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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