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Spor
AA 24.09.2023 14:20

Milli sporculardan 4 madalya

Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, ikişer gümüş ve bronz madalya elde etti.

Milli sporculardan 4 madalya

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Meksika'nın Veracuruz şehrinde düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren şampiyonanın ikinci gününde 4 sıklette 5 milli para tekvandocu mücadele etti.

Kadınlar 57 kiloda Gamze Gürdal ve erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 70 kiloda Fatih Çelik, kadınlar 65 kiloda ise Seçil Er bronz madalya kazandı. Kadınlar 65 kiloda tatamiye çıkan Lütfiye Özdağ şampiyonayı madalyasız tamamladı.

Şampiyonanın son gününde 3 sıklette 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

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