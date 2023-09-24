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Spor
TRT Haber 24.09.2023 11:22

Filenin Sultanları olimpiyatlara yenilgisiz gidiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ndeki 7. ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. 7'de 7 yapan millilerimiz, bu sonuçla B Grubu'nu lider olarak tamamladı.

Filenin Sultanları olimpiyatlara yenilgisiz gidiyor
[Fotograf: DHA]

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya sıralamasında "1 numara"ya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde de fırtına gibi esti.

6. maçında Japonya’yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen Filenin Sultanları, elemelerdeki yedinci ve son maçında Belçika ile karşılaştı.

Filenin Sultanları olimpiyatlara yenilgisiz gidiyor

Rakibini 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 7'de 7 yaparak B Grubu'nu lider olarak tamamladı.

Üst üste 22. maçını kazanan Filenin Sultanları böylece üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez olimpiyat oyunlarında boy gösterecek.

Filenin Sultanları olimpiyatlara yenilgisiz gidiyor

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Agnieszka Michilic, Andrew Cameron

Türkiye: Eda, Elif, Derya, Aslı, Vargas, Hande, Gizem (L) (Cansu, Ayça, Kübra, Ebrar)

Belçika: Van Gestel, Lemmens, Martin, Straiger, Janssens, Krenicky, Rampelberg (L) (Demeyer, Van de Vyver, Avermaet, Cos)

Setler: 25-14, 25-20, 25-21

Süre: 1 saat 13 dakika

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika Filenin Sultanları Japonya
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