Filenin Sultanları olimpiyatlara yenilgisiz gidiyor

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya sıralamasında "1 numara"ya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde de fırtına gibi esti.

6. maçında Japonya’yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen Filenin Sultanları, elemelerdeki yedinci ve son maçında Belçika ile karşılaştı.

Rakibini 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 7'de 7 yaparak B Grubu'nu lider olarak tamamladı.

Üst üste 22. maçını kazanan Filenin Sultanları böylece üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez olimpiyat oyunlarında boy gösterecek.

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Agnieszka Michilic, Andrew Cameron

Türkiye: Eda, Elif, Derya, Aslı, Vargas, Hande, Gizem (L) (Cansu, Ayça, Kübra, Ebrar)

Belçika: Van Gestel, Lemmens, Martin, Straiger, Janssens, Krenicky, Rampelberg (L) (Demeyer, Van de Vyver, Avermaet, Cos)

Setler: 25-14, 25-20, 25-21

Süre: 1 saat 13 dakika