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Spor
AA 23.09.2023 19:56

Allianz Arena'da Harry-trick

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk ettiği Bochum'u 7-0 yendi. Harry Kane, karşılaşmada hat-trick yaptı.

Allianz Arena'da Harry-trick
[Fotograf: TRT SPOR]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Bundesliga'nın 5. haftasında Bochum'u Allianz Arena'da ağırladı.

Bavyera ekibi; 4. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting, 13. dakikada Harry Kane, 29. dakikada Matthijs de Light ve 38. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Bayern Münih, 54 (penaltıdan) ve 88. dakikalarda Harry Kane, 81. dakikada ise Mathys Tel ile 3 gol daha bulup, müsabakadan 7-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih böylelikle puanını 13'e çıkardı. Ligde bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Bochum ise 3 puanda kaldı.

Allianz Arena'da Harry-trick

Borussia Dortmund 3 puanı tek golle aldı

Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 1-0 yendi.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-siyahlıların tek golünü 68. dakikada Marco Reus kaydetti.

Borussia Dortmund puanını 11'e çıkarırken, Wolfsburg 9 puanda kaldı.

Ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalarda; Hoffenheim deplasmanda Union Berlin'i 2-0, Leipzig deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 ve Augsburg sahasında Mainz 05'i 2-1 mağlup etti.

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